НСПК: В РФ хотят ограничить работу Visa и Mastercard с истекшим сроком

В России планируют ограничить работу карт, у которых уже истек срок годности. Это делается в целях обезопасить граждан от мошенников. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.
Как он отметил, с 1 января текущего года сертификаты безопасности вышеуказанных карт перестали действовать абсолютно во всех чипах.
«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — ответил глава НСПК на соответствующий вопрос.
Дубынин заявил, что сейчас НСПК собирает общую позицию рынка для представления ее Банку России. По его словам, обсуждение уже прошло. В настоящий момент система ждет от банков предложений по возможным срокам вывода карт из обращения.
