В Самаре разработали первый в России газотурбинный двигатель

Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) представила уникальный газотурбинный агрегат НК-36СТ-32 мощностью 32 мегаватта, предназначенный для перекачки газа по магистральным трубопроводам. Это первый отечественный двигатель такого уровня, сообщили в компании.
Производство новинки организовано на самарском заводе «ОДК-Кузнецов». Конструкция основана на уже выпускаемой модели НК-36СТ-25 (25 МВт), что позволит минимизировать расходы при модернизации действующих компрессорных станций. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что проект стал значимым шагом к укреплению технологической независимости и развитию газовой отрасли в стране. Презентация прошла в рамках XIV Петербургского международного газового форума.
НК-36СТ-32 демонстрирует рекордный для российских аналогов коэффициент полезного действия — 38%. Двигатель отличается экономичным расходом топлива, увеличенным сроком службы (до 120 тысяч часов) и экологичностью: малоэмиссионная камера сгорания позволяет соответствовать современным стандартам по выбросам.