В Самаре разработали первый в России газотурбинный двигатель

Производство новинки организовано на самарском заводе «ОДК-Кузнецов». Конструкция основана на уже выпускаемой модели НК-36СТ-25 (25 МВт), что позволит минимизировать расходы при модернизации действующих компрессорных станций. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что проект стал значимым шагом к укреплению технологической независимости и развитию газовой отрасли в стране. Презентация прошла в рамках XIV Петербургского международного газового форума.