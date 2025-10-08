Запретить строить дома на разломах Алматы предлагает депутат

В Алматы такие карты существуют, и теперь, соответственно, при разработке будут учитываться данные карты при разработке ПСД и выдаче исходно-расширительных последующих документов. Да, не везде в стране сейчас такие карты есть, но какой-то период можно рассмотреть и потом обязательства ввести, чтобы такие карты (были разработаны. — Прим. ред.) и в последующем стройка велась только с учетом таких карт сейсмического микрозонирования.