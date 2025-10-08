Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запретить строить дома на разломах Алматы предлагает депутат

Депутат Бакытжан Базарбек в ходе обсуждения проекта Строительного кодекса в Мажилисе 8 октября 2025 года предложил ввести ряд ограничений для строительства жилья в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мажилисмен отметил, что часть территории Казахстана является сейсмически опасной, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы.

Он поинтересовался, будет ли запрет строительства на тектонических разломах.

Из существующих в Алматы 27 тектонических разломов с 1 по 13 разломы полностью застроены многоквартирными жилыми домами. И люди просто не знают, где они живут. Вот даже 40-этажная башня строится на шестом диагональном тектоническом разломе верхнечетвертичного времени шириной в 100 м. И второй вопрос — запрет строительства многоквартирных жилых комплексов в предгорьях и селеоползнеопасных зонах.

озвучил Бакытжан Базарбек

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев подтвердил, что 45% страны находится в сейсмически опасных зонах. Поэтому в рамках Строительного кодекса введены различные механизмы по сейсмике.

Речь идет об использовании сейсмоизолирующих систем, а также о таких механизмах, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска и паспортизации объектов. Местные исполнительные органы должны будут проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов.

добавил министр

Строительство же объектов, по его словам, будет вестись согласно Карте сейсмического микрозонирования — их должны будут использовать при разработке планов детальной планировки и генеральных планов.

В Алматы такие карты существуют, и теперь, соответственно, при разработке будут учитываться данные карты при разработке ПСД и выдаче исходно-расширительных последующих документов. Да, не везде в стране сейчас такие карты есть, но какой-то период можно рассмотреть и потом обязательства ввести, чтобы такие карты (были разработаны. — Прим. ред.) и в последующем стройка велась только с учетом таких карт сейсмического микрозонирования.

указал глава Минпрома

Однако его ответ не удовлетворил депутата Бакытжана Базарбека.

Я конкретно вам вопрос задал. Будем запрещать строить на тектонических разломах, на селе и в оползнеопасных зонах?

повторил он

На что Ерсайын Нагаспаев коротко ответил: «Если это опасно, конечно же, мы там строить не будем».

В целом, профильное ведомство готово ко второму чтению рассмотреть предложения депутатов.

Строительный кодекс — это концептуально новый документ, который даст ответ на все проблемные вопросы в строительной и градостроительной сферах. Какие ключевые нормы в него включены, можно прочитать здесь.