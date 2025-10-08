В Севастополе проезд на катерах и паромах можно будет оплатить улыбкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Севастополь успешно внедряет биометрию. Скоро при помощи считывания улыбки можно будет рассчитываться за проезд по воде. Местные жители и туристы смогут оценить нововведение с 25 октября.
«Севастополь станет первым городом на юге России с такой системой в общественном транспорте. Сначала терминалы установят на Графской пристани, а затем на Артбухте и площади Захарова. Система безопасна и распознает попытки мошенничества», — сообщили в пресс-службе.
Оплата при помощи биометрии будет проводиться в тестовом режиме до конца года. После этого расчет с считыванием улыбок могут внедрить и на других видах транспорта.
