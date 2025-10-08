Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на ремонт детского лагеря «Следопыт» выделят 870 млн

В Татарстане планируется капитальный ремонт зданий детского оздоровительного лагеря «Следопыт» в поселке Ильичевский Тукаевского района. На эти цели выделят 870 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные и другие работы, включая установку и монтаж оборудования, облагораживание территории, закупку мебели, оборудования и инвентаря. Ремонт затронет здания столовой и девяти спальных корпусов. Работы планируется завершить до 31 мая 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», которое отвечает за реализацию крупных строительных и инфраструктурных проектов в регионе.

Лагерь был введен в эксплуатацию еще в 1988 году, за эти годы здания лагеря пришли в негодность и сегодня не функционируют. В июле этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил «Следопыт», осмотрел корпуса, требующие ремонта. Раис республики ознакомился с проектом и дал поручение профильному ведомству приступить к ремонтным работам и привести в порядок территорию лагеря.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше