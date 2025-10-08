В Татарстане на ремонт детского лагеря «Следопыт» выделят 870 млн

Лагерь был введен в эксплуатацию еще в 1988 году, за эти годы здания лагеря пришли в негодность и сегодня не функционируют. В июле этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил «Следопыт», осмотрел корпуса, требующие ремонта. Раис республики ознакомился с проектом и дал поручение профильному ведомству приступить к ремонтным работам и привести в порядок территорию лагеря.