В Башкирии выросла средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья

В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по республике на IV квартал 2025 года. Согласно документу, один квадратный метр стоит 115 686 рублей.
Соответствующий приказ министерства строительства и архитектуры РБ от 6 октября опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Отметим, что средняя стоимость квадратного метра необходима для расчета размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в республике и нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии им предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.
Напомним, в III квартале величина была равна 113 262 ₽ за квадратный метр. При этом минимальная стоимость «квадрата» в новостройках Уфы равнялась 149 тыс. рублей. Средняя полная стоимость однокомнатных квартир в новостройках Уфы летом составляла 6,9 млн рублей.