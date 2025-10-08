В Башкирии выросла средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья

Отметим, что средняя стоимость квадратного метра необходима для расчета размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в республике и нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии им предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.