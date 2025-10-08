В Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в городе также вошли начальник участка монтажа (195 тысяч рублей), врач анестезиолог-реаниматолог (от 180 тысяч), менеджер международных перевозок (до 170 тысяч) и водитель категории «Е» (от 150 до 300 тысяч).
«В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — добавили аналитики.
Напомним, накануне Свердловскстат сообщал, что средняя зарплата на Среднем Урале составила 87,1 тысячи рублей. При этом месяцем ранее она достигала 93,8 тысяч рублей.