Правила выдачи микрозаймов поменяются в России

Россияне увлекаются микрозаймами, попадая в кабалу. Власти стремятся решить проблему закредитованности граждан, меняя законодательство. Так, чтобы облегчить долговую нагрузку россиян, решено снизить максимальный уровень переплаты по микрокредиту со 130% до 100%.
Принятый в первом чтении законопроект предусматривает еще ряд иных мер. Один дорогой микрозайм можно будет получить один раз — организации смогут выдавать клиенту не более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.
Таким образом власти стремятся оградить заемщика от роста долга. Ибо МФО вшивают условия одного кредита в новый вместе с процентами. ЦБ отмечает, что реализация изменений потребует от компаний пересмотра их бизнес-моделей, механизмов скоринга, риск-политики.
Считается, что при принятии закона МФО будут скорее внимательно изучать риск при выдаче займа, чем пытаться любыми способами обойти его. Центробанк предупреждает, что те, кто новые правила не примут, уйдут с рынка.
Как уточняет «Российская газета», в силовых структурах говорят о том, что часть займов может уйти в теневой сектор, где для человека нет никакой защиты от противоправных действий. Силовикам предстоит серьезная работа.