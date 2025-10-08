Объяснена причина масштабного сбоя на сайте электронных ПТС

Первые сообщения о проблемах в системе появились 8 октября 2025 года. Согласно полученным данным, электронные паспорта, оформленные после 18 сентября текущего года, были автоматически аннулированы. Уточняется, что это произошло вследствие технического сбоя на специализированном портале.