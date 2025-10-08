Объяснена причина масштабного сбоя на сайте электронных ПТС

Технический сбой в работе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) мог быть спровоцирован ожидаемым повышением утилизационного сбора. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал Baza со ссылкой на отраслевых экспертов.
Как поясняют источники из автомобильной сферы, потребители начали массово импортировать автомобили из-за границы, стремясь успеть оформить их по действующим льготным тарифам. Возникший ажиотаж привел к резкому увеличению нагрузки на информационные системы — складские площади переполнены, а процедура оформления сопровождается значительными очередями.
В ГИБДД рекомендуют автовладельцам ожидать нормализации ситуации, поскольку в текущих условиях проведение регистрационных действий с таким паспортом невозможно.
Первые сообщения о проблемах в системе появились 8 октября 2025 года. Согласно полученным данным, электронные паспорта, оформленные после 18 сентября текущего года, были автоматически аннулированы. Уточняется, что это произошло вследствие технического сбоя на специализированном портале.
На проблемы с работой сервиса поступают жалобы от автовладельцев из различных регионов страны. Дополнительно фиксируются нарушения в определении местоположения, а некоторые пользователи не могут получить доступ к веб-ресурсу.
