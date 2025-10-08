Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург — Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил перевозчик.
Ранее в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам.
«Авиакомпания Azur Аir вынуждена перенести рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург — Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна», — сообщила компания.
Там уточнили, что с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице.
«О времени вылета из Екатеринбурга в Анталью авиакомпания сообщит дополнительно», — уточнили в перевозчике.