Минсельхоз о проблемах с урожаем овощей: пострадают все хозяйства

«В этом году, с учетом господдержки по компенсации затрат по покупке сельхозтехники, наши сельхозпроизводители смогли закупить 182 единицы. На заседании правительства мы увидели на видеоролике работу нового картофелеуборочного комбайна, который заменяет работу 15−20 человек и помогает сокращать сроки уборки урожая, и речь идет не о днях, а о неделях, — рассказал Иванов. — Мы понимаем, что такая техника как раз очень сильно выручает наши хозяйства сегодня, когда погодные условия такие, что для выхода в поле есть только короткие промежутки между дождями и хорошей погодой».