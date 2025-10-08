В Крыму планируют создать современный экспоцентр. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил президент Союза «Торгово-промышленная палата РК» Сергей Диюк.
Крым продолжает развивать торговые связи. В связи с этим и созрела идея создания современного экспоцентра. Идея уже сформировалась, и заявка озвучена на федеральном уровне.
По словам, Сергея Диюка, проект нужный, рассчитанный на развитие Крыма, и он окупится в ближайшие 10 лет.
«Мы должны учитывать вторичные факторы от его появления. Это не только та площадка, где кто-то пообщался и заключил контракты. Появляются рабочие места, платятся налоги в республиканский бюджет», — пояснил он.
Пока ярмарки и другие презентационные мероприятия бизнеса проходят на территории старого аэропорта, но нужна именно гостиничная инфраструктура, где будут проводиться ежедневные мероприятия.