В Крыму планируют создать современный экспоцентр

Проект реализуют в ближайшие 5 лет.

В Крыму планируют создать современный экспоцентр. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил президент Союза «Торгово-промышленная палата РК» Сергей Диюк.

Крым продолжает развивать торговые связи. В связи с этим и созрела идея создания современного экспоцентра. Идея уже сформировалась, и заявка озвучена на федеральном уровне.

По словам, Сергея Диюка, проект нужный, рассчитанный на развитие Крыма, и он окупится в ближайшие 10 лет.

«Мы должны учитывать вторичные факторы от его появления. Это не только та площадка, где кто-то пообщался и заключил контракты. Появляются рабочие места, платятся налоги в республиканский бюджет», — пояснил он.

Пока ярмарки и другие презентационные мероприятия бизнеса проходят на территории старого аэропорта, но нужна именно гостиничная инфраструктура, где будут проводиться ежедневные мероприятия.