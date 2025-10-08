В Татарстане проинспектировали 88 тысяч тонн гороха, выращенного в этом году

В ходе исследований образцов партий выявлены отдельные несоответствия. Два образца не соответствовали нормативам по влажности, одна партия была заражена гороховой зерновкой, а еще в двух пробах обнаружено превышение остаточного количества пестицидов.
«В результате испытаний установлено превышение остаточного содержания перметрина в количестве 0,421 и 0,146 мг/кг при допустимом уровне 0,05 мг/кг. Также выявлена партия, зараженная гороховой зерновкой (0,9 экз./кг), что значительно снижает пищевые и семенные качества продукции», — рассказала заместитель заведующей испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Юлия Шафикова.
Информация по фактам выявлений была направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер реагирования.
В текущем году, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, урожайность гороха составила почти 30 ц/га, что почти на 70% больше, чем в 2024-м (18 ц/га).
Значительный вклад в развитие отрасли вносят селекционеры Татарского НИИ сельского хозяйства. За последние годы ими были созданы новые сорта гороха, устойчивые к раскрыванию бобов, что полностью предотвращает потери урожая при уборке. Горох, выращенный в Татарстане, обладает рядом преимуществ: пищевые сорта отличаются полезным химическим составом, кормовые — высоким содержанием протеина.