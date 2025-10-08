ГАСК будет ответственен за некачественное жилье в Казахстане

Министр Нагаспаев отметил, что теперь, помимо заказчика и подрядчика, ответственность за нарушения, выявленные в процессе эксплуатации здания, несет и государство. По его словам, строитель и ГАСК теперь разделяют солидарную ответственность. Таким образом, подчеркнул министр, больше не будет ситуации, когда государство остается в стороне.