ГАСК будет ответственен за некачественное жилье в Казахстане

Государство, как и подрядчики с заказчиками, будут нести ответственность за некачественно построенное жилье в Казахстане. Об этом заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Источник: shutterstock

Министр Нагаспаев отметил, что теперь, помимо заказчика и подрядчика, ответственность за нарушения, выявленные в процессе эксплуатации здания, несет и государство. По его словам, строитель и ГАСК теперь разделяют солидарную ответственность. Таким образом, подчеркнул министр, больше не будет ситуации, когда государство остается в стороне.

Теперь государство в лице ГАСК обязано нести ответственность. Это включает штрафы и меры административного воздействия. Кроме того, государственные служащие будут привлекаться и к дополнительным мерам ответственности. Государство берет на себя часть обязательств, ведь сегодня за качество зданий в основном отвечает рынок.

заявил министр

Все это станет возможным в случае принятия нового Строительного кодекса. Такие меры прописаны в нем.