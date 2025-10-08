Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде

Компания, которая занимается оснащением производственных предприятий, предлагает зарплату от 150 до 250 тысяч рублей. Кроме того, можно работать удаленно и получать компенсацию за занятия спортом.
На втором месте — вакансия главного ревизора. Будущему сотруднику обещают до 135 тысяч рублей, ежегодную индексацию зарплаты, полис ДМС, санаторно-курортное лечение и негосударственную пенсию.
Третью строчку рейтинга занимает руководитель отдела продаж в образовательном холдинге. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц. Также в числе самых высокооплачиваемых предложений — вакансия маляра-подготовщика с доходом от 100 до 150 тысяч рублей. Замыкает топ врач-эпидемиолог, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.
Сообщалось, что на нижегородские предприятия ищут более 32 000 сотрудников. Также специалисты назвали самые востребованные профессии в Нижегородской области.