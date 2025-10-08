Ричмонд
Товарооборот между Приморьем и Беларусью вырос более чем в пять раз

В среду, 8 октября, в столице Приморского края стартовали Дни Республики Беларусь, сообщает ИА DEITA.RU. На центральной площади развернулись палатки с товарами, а на сцене выступают творческие коллективы союзного государства.

Источник: ДЕЙТА

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, несмотря на расстояние в тысячу километров, партнерство между регионом и Республикой Беларусь развивается активно и взаимовыгодно. За последние годы в 3,3 раза увеличены объемы экспортных поставок. В числе ключевых направлений — продукция предприятий Дальнегорска, рыбная продукция, а также шрот, востребованный в сельском хозяйстве.

«Белорусские коллеги отличаются высокой исполнительской дисциплиной, четко соблюдают договоренности и сроки поставок. Это надежные партнеры, с которыми приятно работать», — отметил Олег Кожемяко.

Отдельно губернатор подчеркнул культурную близость народов и исторические связи: более трети жителей Приморья имеют белорусские корни. «Для нас белорусы — родной народ. Нас объединяет вера, общие традиции и память о подвиге наших предков», — сказал он.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с продукцией известных белорусских брендов — от молочной и мясной продукции до текстиля и техники. Также на площади Владивостока представлена коммунальная и сельскохозяйственная техника белорусского производства, работающая сегодня на дорогах и предприятиях края.

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко отметил, что за последние пять лет товарооборот между Приморьем и Беларусью вырос более чем в пять раз.

«Мы видим перспективу для расширения сотрудничества — от поставок техники и лифтового оборудования до совместных молодежных проектов. Сегодня договорились даже о создании небольшой кедровой плантации в Беларуси — как символа дружбы наших регионов», — рассказал он.

Дни Республики Беларусь в Приморском крае продлятся несколько дней. В программе — концерты белорусских коллективов, выставки, дегустации продукции и деловые встречи, направленные на развитие новых направлений взаимодействия.

