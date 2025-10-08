На КрАЗе строят сероочистку в рамках федерального проекта «Чистый воздух»

После окончания инженерных изысканий и подготовки технической документации заключён контракт с подрядчиками из Китая на поставку оборудования. Сложность проекта заключается в отсутствии аналогичных технологий в России. Также перед инженерами стоит важная задача — внедрить новейшее оснащение необходимо в непрерывно действующее производство. Куратором проекта выступили Инженерно-технологический центр компании и Всероссийский алюминиево-магниевый институт, которые будут осуществлять технический надзор и координацию на всех стадиях.
Проект реализуется в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Он позволяет сократить выбросы диоксида серы на более 1500 тонн.
«Заключение этого контракта — очередной этап в нашей последовательной работе по снижению воздействия на окружающую среду. За последние годы мы завершили перевод всех корпусов на технологию “Экосодерберг”, перешли на экологичный пек, что резко сократило выбросы бензапирена, и запустили систему видеомониторинга. В рамках федерального проекта “Чистый воздух” мы уже направили на экологическую модернизацию в общей сложности 1,5 млрд рублей. Строительство сероочистки — это следующий шаг», — рассказал управляющий директор алюминиевой компании Евгений Курьянов.
Ранее для анодного производства КрАЗа был построен новый электрофильтр. Главная его особенность — автоматический режим работы и эффективность очистки 98%. Очистка газов внутри электрофильтра проводится при помощи электродов, благодаря которым создается электромагнитное поле. Вся собранная пыль возвращается в производство.
С 2004 года выбросы на КрАЗе уже снизились на 38%. В 2009 году завод начал переводить мощности на технологию «Экологичный Содерберг», которая значительно сокращает выбросы. На сегодняшний день уже 100% мощностей перешли на «Экосодерберг». Сейчас завод строит новые корпуса с электролизёрами РА-550 — уникальный для отрасли проект, который сократит выбросы фторидов на ⅔ и полностью устранит выбросы бензапирена на новом производстве.