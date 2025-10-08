На КрАЗе строят сероочистку в рамках федерального проекта «Чистый воздух»

С 2004 года выбросы на КрАЗе уже снизились на 38%. В 2009 году завод начал переводить мощности на технологию «Экологичный Содерберг», которая значительно сокращает выбросы. На сегодняшний день уже 100% мощностей перешли на «Экосодерберг». Сейчас завод строит новые корпуса с электролизёрами РА-550 — уникальный для отрасли проект, который сократит выбросы фторидов на ⅔ и полностью устранит выбросы бензапирена на новом производстве.