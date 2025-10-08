В Краснодаре вновь растут цены на бензин

В Краснодаре продолжается постепенное подорожание автомобильного топлива. Согласно данным Управления цен и тарифов администрации города, за последнюю неделю рост стоимости зафиксирован по всем основным видам бензина и дизельного топлива.
Бензин марки АИ-92 подорожал в среднем на 0,7%. Теперь литр этого топлива в краевой столице стоит около 61,9 рубля. На некоторых автозаправках цена достигает 68,2 рубля, тогда как минимальная отметка составляет 59,9 рубля за литр. Аналогичная динамика наблюдается и по бензину марки АИ-95 — его стоимость выросла также на 0,7%. Средняя цена на заправках города составляет 67,3 рубля за литр. Наиболее высокая цена зафиксирована на уровне 72,6 рубля, а самая низкая — 65,3 рубля.
Незначительно, но все же выросла и стоимость дизельного топлива. Летний дизель с повышенным содержанием серы подорожал на 0,3%, и теперь средняя стоимость составляет 69,3 рубля за литр. В разных районах города цены варьируются от 67,5 до 72,1 рубля. Специалисты отмечают, что рост цен на топливо в регионе сохраняется уже несколько недель подряд. Основные причины — увеличение оптовых котировок, сезонный спрос и колебания на нефтяном рынке.