В Краснодаре вновь растут цены на бензин

Бензин марки АИ-92 подорожал в среднем на 0,7%. Теперь литр этого топлива в краевой столице стоит около 61,9 рубля. На некоторых автозаправках цена достигает 68,2 рубля, тогда как минимальная отметка составляет 59,9 рубля за литр. Аналогичная динамика наблюдается и по бензину марки АИ-95 — его стоимость выросла также на 0,7%. Средняя цена на заправках города составляет 67,3 рубля за литр. Наиболее высокая цена зафиксирована на уровне 72,6 рубля, а самая низкая — 65,3 рубля.