В Самарской области медианная зарплата составила 66,7 тысяч рублей

Эксперты говорят о нехватке кадров в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2025 года медиана предполагаемой зарплаты в Самарской области составила 66,7 тысяч рублей. Ее подсчитали эксперты сервиса hh.ru на основании ключевых показателей рынка труда региона.

«Медиана за месяц выросла на 2%», — говорится в исследовании.

Медианная зарплата — это значение, которое находится в середине всех зарплат: ровно половина меньше ее, а вторая половина — больше. В России предлагаемая зарплата в целом составляет 80 тысяч рублей.

При этом на рынке труда в Самарской области отмечают нехватку кадров. В среднем на одну размещенную вакансию насчитывают 6,7 резюме, и это выше общероссийских показателей.