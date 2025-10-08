В Самарской области медианная зарплата составила 66,7 тысяч рублей

В сентябре 2025 года медиана предполагаемой зарплаты в Самарской области составила 66,7 тысяч рублей. Ее подсчитали эксперты сервиса hh.ru на основании ключевых показателей рынка труда региона.
«Медиана за месяц выросла на 2%», — говорится в исследовании.
Медианная зарплата — это значение, которое находится в середине всех зарплат: ровно половина меньше ее, а вторая половина — больше. В России предлагаемая зарплата в целом составляет 80 тысяч рублей.
При этом на рынке труда в Самарской области отмечают нехватку кадров. В среднем на одну размещенную вакансию насчитывают 6,7 резюме, и это выше общероссийских показателей.