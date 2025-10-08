Воронежцы назвали достойный размер пенсии в 2025 году

Жители Воронежа называют более скромную сумму — 48,5 тыс. рублей. Интересно, что с февраля текущего года эта цифра практически не изменилась.
Исследование выявило значительные различия в пенсионных ожиданиях в зависимости от демографических и социально-экономических факторов. Мужчины, к примеру, рассчитывают на пенсию на уровне 50,3 тыс. рублей, тогда как женщины — 49,4 тыс. рублей.
Наиболее высокие запросы у респондентов в возрастной группе 45+ — 50,8 тыс. рублей, а также людей с высшим образованием — 51,2 тыс. рублей. Граждане с доходом свыше 100 тысяч рублей рассчитывают на пенсию в 52,1 тыс. рублей.
Географический анализ показывает, что самые высокие ожидания у москвичей (52,5 тыс. рублей) и петербуржцев (51,9 тыс. рублей). Воронеж с показателем 48,5 тыс. рублей демонстрирует данные, близкие к среднероссийским, но существенно ниже столичных.