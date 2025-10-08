Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы назвали достойный размер пенсии в 2025 году

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсией сумму в 49,8 тыс. рублей в месяц. Это следует из опроса сервиса SuperJob, результатами которого представители компании поделились в среду, 8 сентября. По сравнению с июнем 2024 года этот показатель вырос на 4%, а если сравнивать с данными за последние девять лет — на 41%.

Жители Воронежа называют более скромную сумму — 48,5 тыс. рублей. Интересно, что с февраля текущего года эта цифра практически не изменилась.

Исследование выявило значительные различия в пенсионных ожиданиях в зависимости от демографических и социально-экономических факторов. Мужчины, к примеру, рассчитывают на пенсию на уровне 50,3 тыс. рублей, тогда как женщины — 49,4 тыс. рублей.

Наиболее высокие запросы у респондентов в возрастной группе 45+ — 50,8 тыс. рублей, а также людей с высшим образованием — 51,2 тыс. рублей. Граждане с доходом свыше 100 тысяч рублей рассчитывают на пенсию в 52,1 тыс. рублей.

Географический анализ показывает, что самые высокие ожидания у москвичей (52,5 тыс. рублей) и петербуржцев (51,9 тыс. рублей). Воронеж с показателем 48,5 тыс. рублей демонстрирует данные, близкие к среднероссийским, но существенно ниже столичных.