Воронежцы назвали достойный размер пенсии в 2025 году

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсией сумму в 49,8 тыс. рублей в месяц. Это следует из опроса сервиса SuperJob, результатами которого представители компании поделились в среду, 8 сентября. По сравнению с июнем 2024 года этот показатель вырос на 4%, а если сравнивать с данными за последние девять лет — на 41%.