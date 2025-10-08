Ричмонд
Из Омска с 9 ноября запустят прямые рейсы в заграничный курортный город

Авиакомпания «Азур эйр» сообщила о запуске прямых рейсов на заграничный курорт — Нячанг. Самолеты в Камрань (Вьетнам) начнут летать с 9 ноября 2025 года.

Как рассказали в авиакомпании, рейсы будут выполняться с частотой два раза в 12 дней на воздушных судах Boeing 767−300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономкласса.

Предполагается, что, помимо Омска, самолеты AZUR air полетят на популярный курорт Вьетнама из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Уточняется, что путевки уже можно приобрести у туроператоров. Добавим, по данным сайта омского аэропорта, в ноябре запланировано четыре вылета из Омска в Нячанг — 9, 15, 20 и 25 ноября.