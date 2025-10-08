Ричмонд
В Воронеже снесут самовольные постройки на четырех улицах

Владельцам объектов дали два месяца на подтверждение законности.

Источник: Комсомольская правда

7 октября мэрия Воронежа опубликовала сообщение о предстоящем сносе незаконно возведенных конструкций в различных районах города.

Под снос подпадают:

— комплекс из восьми соединенных гаражей на улице Димитрова, 91;

— сторожевой пост автостоянки на улице Антонова-Овсеенко, 1И;

— подземные хранилища на улице Кольцовская, 10;

— гаражи с пунктом охраны на улице Остужева, 25/1.

Владельцам этих построек дали два месяца для предъявления документов, подтверждающих законность владения объектами. Если необходимые бумаги не предоставят, постройки снесут за счет городского бюджета.