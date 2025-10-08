В Воронеже снесут самовольные постройки на четырех улицах

7 октября мэрия Воронежа опубликовала сообщение о предстоящем сносе незаконно возведенных конструкций в различных районах города.
Под снос подпадают:
— комплекс из восьми соединенных гаражей на улице Димитрова, 91;
— сторожевой пост автостоянки на улице Антонова-Овсеенко, 1И;
— подземные хранилища на улице Кольцовская, 10;
— гаражи с пунктом охраны на улице Остужева, 25/1.
Владельцам этих построек дали два месяца для предъявления документов, подтверждающих законность владения объектами. Если необходимые бумаги не предоставят, постройки снесут за счет городского бюджета.