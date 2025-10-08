Литва хочет ограничить ввоз дизтоплива из Беларуси

Речь идет о большегрузных автомобилях и автобусах, где объем топливного бака может достигать одной тонны. Для таких транспортных средств хотят ограничить объем ввозимого топлива 200 литрами.
Значительный объем дизельного топлива ввозится из третьих стран, в частности из Беларуси, и мы решили, что можем в какой-то мере бороться с этим, ограничив количество ввозимого топлива в баках.
Он отметил, что Литва в этом плане хочет последовать примерам Латвии и Польши, где такие ограничения уже действуют. А все топливо в баках необязательно расходуется во время поездки грузовика, уверен литовский министр.
Агентство со ссылкой на таможню Литвы уточняет, что ущерб, который наносится государству незаконным ввозом топлива и уклонением от уплаты пошлин, может достигать 20 миллионов евро в год.