Глава НСПК Дубынин: в РФ выведут из оборота Visa и Mastercard с истекшим сроком

Речь идет не об ограничении срока действия карт, а «про возврат к модели, когда карты были срочными», уточнил он в беседе с РБК. В качестве причины Дубынин назвал физический износ пластика и прекращение действия сертификатов безопасности чипов с 1 января 2025 года. По его словам, это напрямую влияет на безопасность при проведении операций с использованием таких карт.