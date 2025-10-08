Ричмонд
СМИ: Нидерланды начали выпускать танки-роботы для Украины

Согласно пресс-релизу Milrem Robotics, Нидерланды профинансируют производство и поставку Украине более 150 танков-роботов: беспилотных наземных транспортных средств THeMIS. Большая часть гусеничных платформ будет выпущена эстонской оборонной компанией Milrem Robotics в сотрудничестве с голландской фирмой VDL Defentec.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс вместе с представителями Milrem Robotics и VDL в понедельник, 6 октября, принял участие в официальной церемонии подписания соглашения на предприятии VDL в Борне, сообщила Milrem.

Чтобы продолжать поддерживать Украину и сдерживать Россию, нам необходимо быстро наращивать оборонное производство… С VDL и другими современными компаниями мы можем этого добиться. В настоящее время VDL является флагманом голландской оборонной промышленности и работает полным ходом.

Рубен Брекельманс
министр обороны Нидерландов

Этот оборонный проект, как подчеркивает издание Defense Mirror, является одним из самых быстрых в новейшей истории Нидерландов. Обычно на создание таких объектов уходят годы, но в VDL первые производственные линии были запущены в эксплуатацию в течение нескольких месяцев. Министерство обороны арендовало 120 000 квадратных метров производственных площадей на заводе в Борне, где существующая инфраструктура позволяет начать работы немедленно.

Партнерство между министерством обороны Нидерландов и VDL рассчитано как минимум на десять лет. Сборочные линии на заводе в Борне спроектированы так, чтобы обеспечить масштабируемость. В ближайшие месяцы планируется открытие дополнительных производственных линий. На новых производственных линиях также будут выпускаться аккумуляторы военного назначения Tulip Tech и беспилотники DeltaQuad.

Сотрудники Milrem Robotics проведут комплексное обучение украинских операторов и вспомогательного персонала для обеспечения эффективного развертывания и технического обслуживания танков-роботов в полевых условиях. На вооружении ВСУ уже имеется 15 машин THeMIS.

Танки-роботы предназначены для поддержки пехоты, материально-технического обеспечения, разведки и боевого обеспечения.

Сейчас эта техника находится на вооружении в 19 странах.

Новейшую версию гусеничной платформы THeMIS эстонская компания представила на Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX в ОЭА в 2024 году. Она оборудована двумя контейнерами, в каждом из которых можно разместить по семь барражирующих боеприпасов EDGE Hunter SP. Эти дроны могут летать на высоте около 500 метров и развивать крейсерскую скорость до 90 километров в час. Их полезная нагрузка составляет 700 граммов. Новый танк-робот может двигаться со скоростью 20 километров в час. Он оснащен двумя двигателями: бензиновым и электродвигателем. Время автономной работы THeMIS составляет 15 часов, в случае движения только на электродвигателе около 1,5 часа.