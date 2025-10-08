СМИ: Нидерланды начали выпускать танки-роботы для Украины

Новейшую версию гусеничной платформы THeMIS эстонская компания представила на Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX в ОЭА в 2024 году. Она оборудована двумя контейнерами, в каждом из которых можно разместить по семь барражирующих боеприпасов EDGE Hunter SP. Эти дроны могут летать на высоте около 500 метров и развивать крейсерскую скорость до 90 километров в час. Их полезная нагрузка составляет 700 граммов. Новый танк-робот может двигаться со скоростью 20 километров в час. Он оснащен двумя двигателями: бензиновым и электродвигателем. Время автономной работы THeMIS составляет 15 часов, в случае движения только на электродвигателе — около 1,5 часа.