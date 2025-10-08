Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа капремонта в Петербурге завершена почти на 80%

Специалисты продолжают реализацию масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге.

По состоянию на конец текущего периода подрядчики завершили 76% запланированных на 2025 год объемов работ. Пресс-служба Жилищного комитета Северной столицы уточняет, что ремонт проведен на 1925 зданиях из общего числа 2523 запланированных объектов.

Капремонт охватывает широкий спектр инфраструктуры зданий, включая крыши, фасады, лифтовое оборудование и внутренние коммуникации.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод подчеркнул важность проводимых работ.

Наша задача — обеспечить реальное повышение качества жизни петербуржцев. Каждый отремонтированный фасад, каждый новый лифт и каждая обновленная кровля — это вклад в сохранение и развитие нашего города, в комфорт и безопасность его жителей.

Денис Удод
председатель Жилищного комитета Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что штрафы за препятствие капремонту могут ввести в Петербурге.