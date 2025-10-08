Калининградским соцработникам упростили получение жилищных сертификатов

В Калининградской области работникам сферы социальной защиты населения упростили получение жилищных сертификатов. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в среду, 8 октября.
Вносятся следующие изменения:
- теперь жилищный сертификат смогут получить не только молодые специалисты — возрастной порог повышают до 60 лет;
- ветераны отрасли старше 60 лет со стажем от 20 лет, продолжающие работать в учреждении, тоже смогут воспользоваться этой мерой поддержки;
- обязательный срок трудовой деятельности в учреждении после получения сертификата сократили с 7 до 5 лет. К работникам 60+ со стажем работы не менее 20 лет это требование не применяется;
- расширяется список должностей: теперь в программу входят старшие и палатные медсёстры, диетические медицинские сёстры, медсёстры по физиотерапии и массажу, помощники по уходу.
Изменения вступят в силу 17 октября.
