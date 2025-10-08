Ричмонд
Волгоградцам увеличат пособие по безработице до 16 тысяч

Новый размер выплат — с февраля 2026 года.

С 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице в регионах России, в том числе и в Волгоградской области, составит около 16000 рублей.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС. По его словам, повышение произойдет в соответствии с законом о занятости и будет соответствовать уровню инфляции — на 6,8%.

В некоторых регионах сумма будет выше за счет применения северных коэффициентов. В 2025 году пособие уже индексировали на 9,5%.

Ранее Котяков также представил концепцию борьбы с бедностью, основанную на принципе «двух ключей»: государство оказывает поддержку, но граждане обязаны предпринимать усилия для улучшения своего положения, если отсутствуют объективные причины, мешающие этому.

При наличии таких обстоятельств — например, уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность или обучение — помощь от государства будет сохраняться в полном объеме.

В текущем году волгоградцам проиндексированы страховые пенсии.

