Волгоградцам увеличат пособие по безработице до 16 тысяч

С 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице в регионах России, в том числе и в Волгоградской области, составит около 16000 рублей.
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС. По его словам, повышение произойдет в соответствии с законом о занятости и будет соответствовать уровню инфляции — на 6,8%.
В некоторых регионах сумма будет выше за счет применения северных коэффициентов. В 2025 году пособие уже индексировали на 9,5%.
Ранее Котяков также представил концепцию борьбы с бедностью, основанную на принципе «двух ключей»: государство оказывает поддержку, но граждане обязаны предпринимать усилия для улучшения своего положения, если отсутствуют объективные причины, мешающие этому.
При наличии таких обстоятельств — например, уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность или обучение — помощь от государства будет сохраняться в полном объеме.
В текущем году волгоградцам проиндексированы страховые пенсии.