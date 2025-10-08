Автоюрист Воропаев: из-за аннулирования ЭПТС водителей могут лишить прав

«Без ЭПТС водители не поставят машину на учет. Если это не сделать, то по действующему законодательству на ней нельзя перемещаться. На первый раз водителю будет грозить штраф, но при повторном нарушении санкция предполагает лишение прав», — пояснил он «Газете.Ru».