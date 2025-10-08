Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безналичная оплата проезда в маршрутках станет доступна в Беларуси с 1 ноября

Белорусы смогут платить картой за проезд в маршрутках с 1 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси безналичная оплата проезда в маршрутках станет возможна с 1 ноября, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Безналичная оплата проезда будет доступна в городских маршрутках. Так как перевозчиков обяжут использовать с 1 ноября 2025-го платежные терминалы.

Юрлица и ИП будут использовать платежные терминалы, то платить за проезд пассажиры смогут, как банковскими картами, так и иными платежными безналичными инструментами. Наличные деньги также останутся в ходу.

— Использование одного или нескольких электронных платежных сервисов признается использованием платежного терминала, — прокомментировали в налоговой.

Ранее мы подробнее писали о том, что оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.

Еще Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.