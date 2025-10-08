Безналичная оплата проезда в маршрутках станет доступна в Беларуси с 1 ноября

В Беларуси безналичная оплата проезда в маршрутках станет возможна с 1 ноября, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Безналичная оплата проезда будет доступна в городских маршрутках. Так как перевозчиков обяжут использовать с 1 ноября 2025-го платежные терминалы.
Юрлица и ИП будут использовать платежные терминалы, то платить за проезд пассажиры смогут, как банковскими картами, так и иными платежными безналичными инструментами. Наличные деньги также останутся в ходу.
— Использование одного или нескольких электронных платежных сервисов признается использованием платежного терминала, — прокомментировали в налоговой.
