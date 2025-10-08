В трех населенных пунктах Ростовской области решат вопросы света, воды и спорта

По итогам интерактивного приема губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в своем Telegram-канале о решениях наболевших проблем, поднятых жителями.
— На установку уличных светильников в Гуково на улице Свердлова и еще девяти улицах выделено 5,1 млн рублей из областного бюджета. Работы планируют завершить до конца 2025 года, — сообщил глава региона.
В поселке Краснозоринский изношены на 90% две водонапорные башни. На их замену направят 3,9 млн рублей, завершить монтаж и запуск планируют до 1 октября 2026 года.
В Тарасовском спортшкола «Спарта» после ремонта стоит пустой, и 600 детей лишены занятий. До 1 декабря 2025 года учреждение оборудуют и откроют.
Глава региона подчеркнул, что по каждому поручению будет организован контроль.