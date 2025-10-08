В Ленобласти впервые в РФ начнут выращивать сибасов

Сибас, известный также как европейский морской окунь (Moronidae), обитает в морских и слабосолёных водоёмах северо-восточной Атлантики, Средиземного и Чёрного моря. Длина взрослой особи достигает 60−70 сантиметров, вес — до 5 килограммов, однако чаще встречается меньший размер — около 1−2 кг. Рыба популярна благодаря своему сочному, ароматному мясу с минимальным количеством костей, идеально подходит для приготовления на гриле, запекания, подачи в виде стейков и сашими.