Производство строительных смесей запустили в Хабаровске

В Хабаровске запустили новое производство строительных смесей. Предприятие готово выпускать до 40 тонн продукции в день и уже планирует расширение — в планах гипсовые смеси, грунтовки и краски. Открыть бизнес удалось благодаря поддержке Гарантийного фонда края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске появилось новое предприятие, которое займется выпуском цементно-песчаных смесей. Уже сейчас мощности позволяют производить до 40 тонн в день, а в планах — перейти на выпуск гипсовых смесей, клеев и другой востребованной продукции.
Запуск бизнеса стал возможен благодаря поручительствам Гарантийного фонда. Программа поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России.
По словам директора фонда Анастасии Танаевой, услуги организации остаются одними из самых востребованных у малого бизнеса края.
«Больше половины выданных поручительств приходится на предприятия сферы торговли. Предприятия обрабатывающих производств и строительства занимают 21,3%», — рассказала Анастасия Танаева.
Одним из тех, кто воспользовался поддержкой, стал хабаровский предприниматель Олег Трубчик. Его компания раньше занималась оптовой торговлей стройматериалами. Но после перебоев с поставками из западных регионов бизнес решил открыть собственное производство.
«В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка обеспечил кредит Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на восемь миллионов рублей — на покупку системы аспирации, охлаждения и сырья для производства», — рассказал Олег Трубчик.
Предприятие заработало всего две недели назад, но заказы уже расписаны на два месяца вперед. По словам предпринимателя, строительные смеси сейчас нарасхват — особенно с учетом темпов жилищного строительства в крае. В перспективе производство гипсовых смесей, строительных клеев, грунтовок и красок.