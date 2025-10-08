Производство строительных смесей запустили в Хабаровске

«В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка обеспечил кредит Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на восемь миллионов рублей — на покупку системы аспирации, охлаждения и сырья для производства», — рассказал Олег Трубчик.