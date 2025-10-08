Финансовые показатели организаций Башкирии ухудшились на 58,4%

С января по июль сальдированный финансовый результат организаций Башкирии составил 85,8 млрд руб., что составляет 41,6% от показателей за такой же период прошлого года. По сравнению с цифрами по итогам первого полугодия, результат улучшился — к концу июня сальдо прибылей и убытков составляло 34,9% от суммы первых шести месяцев 2024 года. Такие данные приводит Башстат.