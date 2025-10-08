Волгоградцы больше всего тратят на коммуналку и транспорт

Большая часть трат волгоградцев уходит на шесть видов услуг, которые занимают почти 80% от общего объема. Самые значительные расходы приходятся на коммуналку — 19,5%. Второе место по тратам занял транспорт — 15,1%. Бытовые услуги, а именно, ремонт транспортных средств, салоны красоты, строительство и ремонт жилья, «съедают» еще 14,9%, а телекоммуникационные — 11,8%. На медицинские услуги приходится 11,5%, а на образовательные — 6,8%.