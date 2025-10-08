Ричмонд
Эксперты назвали воронежцам самые высокооплачиваемые вакансии октября

В Воронеже самыми высокооплачиваемыми в этом месяце стали вакансии менеджера по поиску клиентов и менеджера по продажам. Специалистам обещают доход до 250 тысяч рублей в месяц. Обе позиции требуют от соискателей релевантного опыта работы, умения вести переговоры и работать с документами, обладания грамотной устной и письменной речью.

В топ-5 лучших предложений по работе по версии сервиса SuperJob также вошли сразу инженерные специальности. Инженеру технического надзора обещают зарплату от 110 тысяч рублей, инженеру по автоматизации — от 105 тысяч рублей, а инженер-технологу — от 100 тысяч. Работодатели предлагают дополнительные преференции в виде обучения, ежегодных премий и индексации заработной платы.

В отличие от многих регионов России, где в лидерах находятся медицинские работники и водители, воронежский рынок труда демонстрирует высокий спрос на специалистов в сферах ритейла, оптовых продаж, строительства и производства. Наиболее перспективными направлениями также остаются финансовая отрасль, логистика, здравоохранение и IT-сектор.