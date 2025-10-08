Ричмонд
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, деньги направят на повышение качества лесовосстановления, формирование запаса семян для высадки новых деревьев и противодействие природным пожарам.

«С 2020 года в Крыму ведутся работы по созданию полезащитных лесных полос. Такие полосы уже есть в Первомайском районе на площади 300 гектаров, Сакском и Ленинском — по 75 гектаров, Нижнегорском — 58 гектаров. В 2025 году началась плановая реконструкция лесных полос в Советском, Сакском, Белогорском районах», — отметил глава региона в Telegram.

Кроме того, в Крыму в рамках федерального проекта планируют построить новые объекты лесного семеноводства, а также обновить 13 действующих лесных питомников и четыре функционирующие в республике теплицы для формирования запаса семян.

Он отметил, что в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс «Белогорское лесное хозяйство» и начаты работы по благоустройству нового питомника «Бахчисарайское лесное хозяйство».

Для предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной ликвидации возгораний уже закуплены автоцистерны и малые лесопатрульные модули, специальные автомобили и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы.

«Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, — приоритетная задача для министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона», — заключил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами.

