Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

По его словам, деньги направят на повышение качества лесовосстановления, формирование запаса семян для высадки новых деревьев и противодействие природным пожарам.
«С 2020 года в Крыму ведутся работы по созданию полезащитных лесных полос. Такие полосы уже есть в Первомайском районе на площади 300 гектаров, Сакском и Ленинском — по 75 гектаров, Нижнегорском — 58 гектаров. В 2025 году началась плановая реконструкция лесных полос в Советском, Сакском, Белогорском районах», — отметил глава региона в Telegram.
Кроме того, в Крыму в рамках федерального проекта планируют построить новые объекты лесного семеноводства, а также обновить 13 действующих лесных питомников и четыре функционирующие в республике теплицы для формирования запаса семян.
Он отметил, что в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс «Белогорское лесное хозяйство» и начаты работы по благоустройству нового питомника «Бахчисарайское лесное хозяйство».
Для предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной ликвидации возгораний уже закуплены автоцистерны и малые лесопатрульные модули, специальные автомобили и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы.
«Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, — приоритетная задача для министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона», — заключил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами.