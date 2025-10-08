Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

«С 2020 года в Крыму ведутся работы по созданию полезащитных лесных полос. Такие полосы уже есть в Первомайском районе на площади 300 гектаров, Сакском и Ленинском — по 75 гектаров, Нижнегорском — 58 гектаров. В 2025 году началась плановая реконструкция лесных полос в Советском, Сакском, Белогорском районах», — отметил глава региона в Telegram.