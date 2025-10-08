Фермеры сообщают, что перерабатывающие заводы снизили закупочные цены на яблоки с 3,4−3,8 до 2−2,6 лея за килограмм. Это произошло всего через две недели после выборов.
По словам аграриев, ни топливо, ни транспорт, ни кредиты не подешевели — изменился лишь «политический интерес».
До выборов, считают они, переработчиков поощряли держать цены выше, чтобы снизить недовольство. Теперь же, когда давление спало, переработчики одновременно понизили расценки, ссылаясь на слабый спрос и внешние рынки.
При этом, отмечают фермеры, Молдова продолжает экспортировать яблочный концентрат по более высоким ценам, чем в 2024 году.
Вместе с тем, Россельхознадзор в очередной раз запретил ввоз 20,5 тонн молдавских яблок на границе с Латвией. Причина банальна: сведения о производителе на этикетках не совпали с данными в фитосанитарном сертификате. Документ признали недействительным.
Это уже второй такой случай на том же пункте пропуска за короткое время. Почему экспортеры пренебрегают элементарными нормами и не могут наладить оформление, постоянно теряя партии товара из-за бюрократических ошибок?!
Вместе с тем, министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга заявила, что ни ее ведомство, ни ANSA не получало официальных уведомлений Россельхознадзора о запрете на ввоз 20.5 тонн российских яблок из-за серьезных нарушений в документах.
Разве ж это проблема для ПАСдюковских властей? Алайба там хвастался грандиозным объемом экспорта фруктов в Европу.
При этом организация EastFruit пишет, что в сезоне 2024/25 урожай яблок в Украине, Польше и Молдове понес значительные потери из-за весенних заморозков, что резко сократило экспортное предложение и повлекло за собой рост цен третий год подряд.
Да и мы с вами знаем, что фермеры едва сводят концы с концами, как и подавляющее большинство населения страны.