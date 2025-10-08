В Перми 63 многодетные семьи получили земельные участки в Орджоникидзевском районе для строительства собственных домов. Площадь выделенной земли составляет от 601 до 700 квадратных метров.
— На всех участках можно подключить электричество и газ, а водоснабжение и дороги планируют обустроить в течение 2025−2026 годов по муниципальным программам, — рассказали в пресс-службе администрации Перми.
Всего в этом году многодетным семьям Перми уже предоставили 296 участков общей площадью 17,48 гектара. Также с 2019 года действует альтернатива — денежная выплата в размере 250 тысяч рублей вместо земельного участка. В 2025 году такие выплаты получили 296 семей на общую сумму 74 миллиона рублей.