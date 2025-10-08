Ричмонд
В Самарской области на модернизацию электротранспорта выделят 6,45 млрд рублей

В Самарской области обновят городской электротранспорт.

Самарскую область посетил первый заместитель министра Валентин Иванов. Во время совещания обсудили развитие транспортных проектов, об этом сообщили в министерстве транспорта.

— В регионе на модернизацию городского электротранспорта до 2027 года выделят 6,45 млрд рублей. Кроме того, в лизинг уже приобрели 71 трамвай, 40 прибыли в область в текущем году, оставшиеся прибудут в следующем году, — отметили в сообщении.

На совещании также обсудили концессионное соглашение по строительству обхода Тольятти. Проект поможет снизить нагрузку на дороги. Он является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».