В Самарской области на модернизацию электротранспорта выделят 6,45 млрд рублей

— В регионе на модернизацию городского электротранспорта до 2027 года выделят 6,45 млрд рублей. Кроме того, в лизинг уже приобрели 71 трамвай, 40 прибыли в область в текущем году, оставшиеся прибудут в следующем году, — отметили в сообщении.