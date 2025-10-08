Оборонщики Пермского края профинансируют строительство жилья для персонала

По словам главы краевого минэкономразвития Татьяны Чуксиной, особый статус позволит администрациям предоставлять участки под строительство без торгов. Заводы, в свою очередь, гарантируют, что персонал выкупит не менее 70 процентов квартир в новых домах. Если денег не хватает, жилье остается в собственности работодателя, а сотрудник им пользуется на праве долгосрочной аренды.