Оборонщики Пермского края профинансируют строительство жилья для персонала

В регионе поддержат предприятия оборонной промышленности, которые профинансируют возведение жилья для своих сотрудников. Такие проекты получат статус приоритетных.
По словам главы краевого минэкономразвития Татьяны Чуксиной, особый статус позволит администрациям предоставлять участки под строительство без торгов. Заводы, в свою очередь, гарантируют, что персонал выкупит не менее 70 процентов квартир в новых домах. Если денег не хватает, жилье остается в собственности работодателя, а сотрудник им пользуется на праве долгосрочной аренды.
Новый механизм поддержки расширяет возможности организаций ОПК по привлечению квалифицированных специалистов. В Перми им уже воспользовалась компания «Машиностроитель». К ней могут присоединиться «Пермский пороховой завод» и «Мотовилихинские заводы». Всего, по оценке регионального минэкономразвития, потребности ОПК в жилье превышают 200 тысяч квадратных метров.
Напомним: изначально краевые власти рассматривали модель с участием девелопера, который возводит дома и передает часть квартир промышленникам, однако практика показала, что интересы сторон не совпадают: одна хочет получить прибыль, другая — обеспечить крышу над головой для сотрудников. В результате подход поменяли: сейчас заказчиком стройки выступает само производственное предприятие, которое нанимает профессиональных подрядчиков для создания объектов.