Краснодарцы назвали желаемый размер достойной пенсии

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, какой уровень дохода на пенсии россияне считают достойным. По данным опроса, средняя сумма по стране составила 49 800 рублей в месяц, что на 4% выше показателей июня 2024 года и на 41% превышает значения девятилетней давности. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Краснодара, пенсионные ожидания которых остаются стабильными, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Жители Краснодара продемонстрировали относительно стабильные ожидания относительно размера достойной пенсии. На текущий момент эта сумма оценивается ими в 48 700 рублей ежемесячно. Для сравнения, в феврале текущего года и в июне 2024 года краснодарцы называли аналогичную цифру, тогда как в декабре 2023 года их запросы были несколько скромнее и составляли 46 100 рублей.
Анализ данных в разрезе демографических групп показал, что мужчины склонны оценивать достойную пенсию выше — 50 300 рублей против 49 400 рублей у женщин. Наиболее высокие ожидания зафиксированы у респондентов возрастной категории от 35 до 45 лет, которые называют сумму в 51 500 рублей. Молодежь до 35 лет оказалась менее требовательной, ограничившись 48 300 рублей, а россияне старше 45 лет рассчитывают на 50 800 рублей ежемесячно.
Существенную роль в формировании пенсионных ожиданий играет уровень образования и текущий доход респондентов. Граждане с высшим образованием хотели бы на пенсии получать 51 200 рублей, что заметно выше запросов лиц со средним профессиональным образованием (50 100 рублей). Наиболее высокие требования к пенсионному обеспечению предъявляют респонденты с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей — 52 100 рублей, тогда как те, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, скромнее в своих ожиданиях (47 200 рублей).
Географический анализ продемонстрировал, что список городов с самыми высокими пенсионными запросами возглавляет Москва, где жители считают достойной сумму в 52 500 рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 51 900 рублей. В пятерку лидеров также вошли Хабаровск (50 100 рублей), Владивосток (49 400 рублей) и Тюмень (49 500 рублей).