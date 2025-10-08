Краснодарцы назвали желаемый размер достойной пенсии

Жители Краснодара продемонстрировали относительно стабильные ожидания относительно размера достойной пенсии. На текущий момент эта сумма оценивается ими в 48 700 рублей ежемесячно. Для сравнения, в феврале текущего года и в июне 2024 года краснодарцы называли аналогичную цифру, тогда как в декабре 2023 года их запросы были несколько скромнее и составляли 46 100 рублей.