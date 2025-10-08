В Казани построят новые дома для соципотечников в микрорайоне «Салават Купере»

В настоящее время завершается строительство ЖК «Мэхэббэт» из 14 домов на 2 тысячи квартир, параллельно ведется работа над ЖК «80 лет Победы» из 12 зданий. Некоторые корпуса уже близки к сдаче — их готовность оценивается в 78−85%. Общая площадь нового жилья превысит 120 тысяч квадратных метров.