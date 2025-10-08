Ричмонд
В Казани построят новые дома для соципотечников в микрорайоне «Салават Купере»

Госжилфонд Татарстана получил земли для возведения 12 многоэтажек в рамках программы льготного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В казанском микрорайоне «Салават Купере» планируется масштабное расширение социальной ипотеки. Госжилфонду республики переданы земельные участки для строительства новых жилых комплексов «Мэхэббэт» и «80 лет Победы», где будет возведено 26 домов высотой от 9 до 23 этажей.

В настоящее время завершается строительство ЖК «Мэхэббэт» из 14 домов на 2 тысячи квартир, параллельно ведется работа над ЖК «80 лет Победы» из 12 зданий. Некоторые корпуса уже близки к сдаче — их готовность оценивается в 78−85%. Общая площадь нового жилья превысит 120 тысяч квадратных метров.

Инфраструктура района продолжает развиваться: после реконструкции Горьковского шоссе улучшилась транспортная доступность, курсируют четыре маршрута общественного транспорта.