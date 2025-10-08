Reuters: российские удары по газовой инфраструктуре Украины повлияют на энергетический рынок Европы

По данным Европейского союза, экспорт российского газа в Европу рухнул с более чем 150 млрд кубометров в 2021 году (45% от общего импорта) до 52 млрд кубометров (19%) в 2024 году. Это вызвало сильнейший энергетический шок, который заставил Европу спешно искать замену российским поставкам и решится на закупки более дорогого СПГ. По данным аналитического центра Bruegel, за первые 9 месяцев 2025 года импорт СПГ в Европу увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 108 млрд кубометров. Из них 63% пришлись на поставки из США.