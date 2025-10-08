Reuters: российские удары по газовой инфраструктуре Украины повлияют на энергетический рынок Европы

Недавние удары России по энергетической инфраструктуре Украины, как пишет агентство со ссылкой на главу государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», привели к критическим повреждениям промышленных объектов. Это, по мнению Reuters, вынудит Киев закупать больше топлива у своих западных соседей. Сейчас Украина пытается оперативно заполнить свои подземные хранилища до наступления зимних холодов, когда спрос на газ резко возрастет.
Украина, как напоминает Reuters, обладает самыми крупными в Европе подземными хранилищами газа, общая вместимость которых составляет 31 млрд кубометров.
Пока Украина обеспечивала транзит российского газа в Европу, Россия воздерживалась от ударов по газовым хранилищам и трубопроводам. Ситуация изменилась после того, как 1 января 2025 года Киев отказался продлевать соглашение по транзиту. Сейчас Украина, помимо собственной добычи, импортирует газ через интерконнекторы с Венгрией, Польшей и Словакией, а также ввозит небольшие объемы сжиженного природного газа (СПГ), поступающего через порты Греции и Хорватии.
В случае значительного ущерба в результате российских ударов Киеву придется увеличить импорт из западных стран с октября по март до 2,1−4,1 млрд кубометров.
По данным Европейского союза, экспорт российского газа в Европу рухнул с более чем 150 млрд кубометров в 2021 году (45% от общего импорта) до 52 млрд кубометров (19%) в 2024 году. Это вызвало сильнейший энергетический шок, который заставил Европу спешно искать замену российским поставкам и решится на закупки более дорогого СПГ. По данным аналитического центра Bruegel, за первые 9 месяцев 2025 года импорт СПГ в Европу увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 108 млрд кубометров. Из них 63% пришлись на поставки из США.
Благодаря этому европейский газовый рынок готовился встретить предстоящую зиму относительно спокойно, пишет Reuters. Но усиление спроса со стороны Украины и дополнительные закупки газа могут спровоцировать рост цен. А если зима окажется суровой, это приведет к ускоренному исчерпанию запасов, повысив давление на рынок. Таким образом, последствия российских ударов по нефтегазовой инфраструктуре Украины почувствует и Европа — через рост спроса, цен и снижение устойчивости энергетического баланса в регионе, делает вывод издание.