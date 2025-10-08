Ричмонд
МАРТ сказал, что МТС и А1 не повысят стоимость мобильной связи до конца года

МАРТ: А1 и МТС не будут поднимать тарифы мобильной связи до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что тарифы двух популярных мобильных операторов не будут расти до конца года. Подробнее сообщили в телеграм-канале ведомства.

Так, сообщается, что до конца года А1 и МТС не станут увеличивать стоимость мобильной связи.

— А1 и МТС не будут повышать тарифы на мобильную связь до конца года, — заявили в министерстве.

Также в МАРТ сообщили, что ведомством продлены соглашения с данными организациями.

На днях Минсвязи сказало, что белорусы массово переходят на базовый тариф: «За полгода более 70 тысяч абонентов».

Еще ранее А1 и МТС приняли решение не отключать популярные тарифные планы.

А еще раскрыли способы контроля парковок в Минске: «Мобильные комплексы и камеры с аналитикой».