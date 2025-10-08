МАРТ сказал, что МТС и А1 не повысят стоимость мобильной связи до конца года

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что тарифы двух популярных мобильных операторов не будут расти до конца года. Подробнее сообщили в телеграм-канале ведомства.
Так, сообщается, что до конца года А1 и МТС не станут увеличивать стоимость мобильной связи.
— А1 и МТС не будут повышать тарифы на мобильную связь до конца года, — заявили в министерстве.
Также в МАРТ сообщили, что ведомством продлены соглашения с данными организациями.
На днях Минсвязи сказало, что белорусы массово переходят на базовый тариф: «За полгода более 70 тысяч абонентов».
Еще ранее А1 и МТС приняли решение не отключать популярные тарифные планы.
