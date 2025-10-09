Как идет строительство первой АЭС в Узбекистане

Ведутся работы по разработке проекта по размещению моногородка. Он будет реализован как зеленый город, без применения вредных технологий, с учетом использования нашей же электроэнергии в последующем для того, чтобы подавать и тепло от нашего реактора. Планируется построить город на 2,5−3 тысячи человек. Здесь будут находиться передовые и инженерные школы, детские сады, больницы, роддом.