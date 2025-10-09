Как идет строительство первой АЭС в Узбекистане

В Фаришском районе Джизакской области строят первую в Узбекистане атомную электростанцию. Она разместится на 525 гектарах. Генподрядчиком проекта выступает Росатом, а субподрядчиком строительства — местная компания Enter Engineering.
В данный момент идут подготовительные строительные работы, финансирование которых осуществляется за счет госбюджета. В этом месяце здесь приступят к созданию котлована на территории реакторного острова, а в марте 2026 года зальют первый бетон.
Проект у нас реализуется оперативно, разработка проектной документации и проектных решений по безопасности находятся под наблюдением всех соответствующих министерств и ведомств. Каждый сантиметр и каждый болтик мы изучаем и получаем от российской стороны обоснование, что делаем все верно. Поэтому, думаю, за безопасность здесь не стоит беспокоиться.
Здесь строят вахтовый городок с общежитиями, где до конца 2025 поселят полторы тысячи специалистов, а в 2026 году — до пяти тысяч.
Калмуратов рассказал, что для работы на ядерном острове пригласят специалистов Росатома, построивших АЭС «Пакш», «Аккую», «Эль-Дабаа» с привлечением местных кадров.
Уже отдельно разрабатывается программа по подготовке кадров с опорными вузами Росатома и вузами, которые готовят энергетиков в Узбекистане. Мы уже работаем с нашими действующими акционерными обществами, где есть избыток кадров, которых мы бы могли принять к себе на работу, доучивать и готовить.
Для тех, кто будет работать на реакторной установке, создадут учебно-тренировочный центр с точной копией пульта, с помощью которого в дальнейшем они будут управлять реактором. Там будут прорабатывать разные модели ситуаций.
Для специалистов АЭС построят город атомщиков, для которого уже отобрано более 100 гектаров земли, которая находится на балансе хокимията.
Ведутся работы по разработке проекта по размещению моногородка. Он будет реализован как зеленый город, без применения вредных технологий, с учетом использования нашей же электроэнергии в последующем для того, чтобы подавать и тепло от нашего реактора. Планируется построить город на 2,5−3 тысячи человек. Здесь будут находиться передовые и инженерные школы, детские сады, больницы, роддом.
Сейчас на строительных работах заняты 400 человек, число рабочих, к радости местных жителей, планируют увеличить до двух тысяч.
Я живу в махалле «Хонбанди». У нас много безработных. Мы ожидаем, что молодежь сможет работать на этом объекте. Вокруг АЭС появится инфраструктура, будет новое строительство. Я думаю, здесь построят цементный завод, арматурные цеха.
Проект строящейся в Узбекистане АЭС является уникальным. Он объединит два реактора малой и большой мощности по 1000 МВт и по 55 МВт — ВВЭР-1000 поколения 3+ и РИТМ-200Н. Планируют, что к 2035 году АЭС будет вырабатывать свыше 15 млрд кВт⋅ч электроэнергии. На Мировой атомной неделе в Москве директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев подчеркнул, что проект АЭС в Узбекистане — это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.