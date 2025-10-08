МВФ: к 2029 году глобальный госдолг превысит объем мировой экономики

Глобальный государственный долг к 2029 году превысит совокупный объем мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления в Вашингтоне.
По словам главы фонда, к концу текущего десятилетия уровень госдолга в мире может превысить 100% мирового ВВП. Георгиева отметила, что основной рост заимствований наблюдается как в развитых странах, так и в государствах с формирующимися рынками.
«Рост долга способствует увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки», — подчеркнула она.
Руководитель МВФ также сообщила, что темпы роста мировой экономики в среднесрочной перспективе останутся на уровне около 3% в год, что ниже показателей, зафиксированных до пандемии COVID-19. При этом сохраняется высокий уровень глобальной неопределенности.
Георгиева отдельно отметила, что введенные США импортные пошлины нанесли ощутимый удар по открытости мировой торговли. Полное влияние этих мер, по ее словам, еще не проявилось. В перспективе это может привести к ускорению инфляции в самих Штатах и спровоцировать перераспределение товарных потоков, что создаст риски нового витка торговых ограничений в других странах.