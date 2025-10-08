МВФ: к 2029 году глобальный госдолг превысит объем мировой экономики

Георгиева отдельно отметила, что введенные США импортные пошлины нанесли ощутимый удар по открытости мировой торговли. Полное влияние этих мер, по ее словам, еще не проявилось. В перспективе это может привести к ускорению инфляции в самих Штатах и спровоцировать перераспределение товарных потоков, что создаст риски нового витка торговых ограничений в других странах.