Экспорт, модернизация, новинки производства. Как развивается концерн «Беллегпром»

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развивается концерн «Беллегпром», рассказала журналистам председатель концерна Татьяна Лугина на полях 49-й Международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2025, которая проходит в Минском международном выставочном центре до 10 октября, передает корреспондент БЕЛТА.
От льняных нарядов с золотным шитьем до экипировки «МАЗ-СПОРТавто». Модные показы прошли на ВTI-2025.
По словам Татьяны Лугиной, белорусская продукция легкой промышленности поставляется в 52 страны мира. Главным потребителем остается Российская Федерация. Хорошая динамика — с темпом более 105% — наблюдается по рынкам Турции, Египта, Индии, Китая и стран СНГ.
«Ставку по валовой продукции по ряду позиций делаем на Китай и Индию, для модной и креативной индустрии, как правило, — на страны СНГ. Держим руку на пульсе. Сделано немало за последние пять лет. Понимаем свои сильные и слабые стороны, проводим работу по диверсификации. В рамках BTI-2025 планируем обсудить проекты с партнерами», — отметила Татьяна Лугина.
Что касается новинок, то текстильная промышленность сделала значительный шаг вперед в получении текстиля для защитной одежды как специального назначения, так и ведомственного ассортимента, новых тканей.
До конца этого года в концерне ожидают поступления нового оборудования, которое уже в 2026 году позволит перерабатывать короткий котолен в пряжу. Для рядового потребителя это означает поступление домашнего текстиля из чистого льна либо в сочетании с вискозой, хлопком по комфортной цене. «Важно перерабатывать все сырье внутри страны», — считает Татьяна Лугина.
Расширился ассортимент суконных тканей производства «Камволь». Представлена коллекция женских и мужских пальто. «Не каждая страна может похвастаться продукцией такого качества. Также есть серьезные наработки по использованию монгольского кашемира — планируем доработать в текстильной продукции и одежной группе. Отдельный пласт — кожевенно-обувная промышленность. Продолжаем работу над выпуском материалов под потребности развития модной обувной индустрии», — отметила Татьяна Лугина.
Она обратила внимание на значительную конкуренцию в мире быстроменяющийся моды и добавила, что странам СНГ в условиях стремительного развития маркетплейсов важно объединить усилия для защиты своих рынков от некачественной, контрафактной продукции.
Участие в 49-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BTI-2025 принимают более 70 экспонентов из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. -0-
Фото Рамиля Насибулина.