Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью в электроэнергетике

Замминистра проинформировал о ключевых приоритетах развития энергокомплекса, реализации проекта по сооружению атомной станции и ее роли для укрепления энергобезопасности и инновационного развития страны.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные направления взаимодействия обсудил заместитель министра энергетики Константин Аношенко с руководством Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Замминистра проинформировал о ключевых приоритетах развития энергокомплекса, реализации проекта по сооружению атомной станции и ее роли для укрепления энергобезопасности и инновационного развития страны. Было отмечено, что Белорусская АЭС соответствует высоким международным требованиям безопасности, это не раз подтверждали экспертные миссии МАГАТЭ. Сегодня белорусский проект является примером для других государств-новичков в отрасли, и наша страна готова делиться накопленным опытом в сфере атомной энергетики со своими партнерами, в том числе Узбекистаном.

В августе Министерство энергетики Беларуси посетила делегация агентства «Узатом», намечены совместные направления сотрудничества, готовится соответствующая дорожная карта. «Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, и реализации национальной ядерной энергетической программы», — отметил Константин Аношенко.

В свою очередь руководитель Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана Бахтиер Ергашбаев отметил, что компании Узбекистана заинтересованы также в изучении опыта Беларуси по вопросам развития и модернизации электросетевой инфраструктуры, подготовки кадров для электроэнергетики.

Во встрече принял участие генеральный директор ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко. -0-

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше