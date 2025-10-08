Узбекистан заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью в электроэнергетике

Замминистра проинформировал о ключевых приоритетах развития энергокомплекса, реализации проекта по сооружению атомной станции и ее роли для укрепления энергобезопасности и инновационного развития страны. Было отмечено, что Белорусская АЭС соответствует высоким международным требованиям безопасности, это не раз подтверждали экспертные миссии МАГАТЭ. Сегодня белорусский проект является примером для других государств-новичков в отрасли, и наша страна готова делиться накопленным опытом в сфере атомной энергетики со своими партнерами, в том числе Узбекистаном.