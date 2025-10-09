В Симферополе отремонтировали дворы больше 100 многоэтажек

С начала 2025 года в Симферополе отремонтировали дворы 111 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
«В Симферополе продолжается ремонт дворов и внутриквартальных проездов», — рассказал градоначальник.
Как пояснил руководитель администрации, работы выполняют за счет средств симферопольского бюджета и внебюджетных источников. Ремонт во дворах завершится до 1 ноября. На объектах меняют и восстанавливают бордюры и тротуары, укладывают новый асфальт, а также приводят в порядок люки.
«Продолжаем наращивать темп в вопросе ремонта междворовых и внутриквартальных проездов», — заключил Афанасьев.